Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 88,88 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 88,88 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 248.094 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 44,69 Prozent wieder erreichen. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,72 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 1,31 Prozent Luft nach unten.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,53 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 129,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent auf 83,34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Am 29.10.2025 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,45 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

