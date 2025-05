Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Vormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 96,02 EUR nach oben.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 96,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 96,14 EUR. Mit einem Wert von 95,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.494 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,87 Prozent.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,26 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 113,80 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 30.04.2025 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 77,56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 25.07.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Tesla-Aktie dennoch positiv: EU-Automarkt erholt sich - VW legt zu, Tesla bricht ein

VW-Aktie freundlich: Bernstein Research-Analyse

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volkswagen (VW) vz-Investment von vor einem Jahr verloren