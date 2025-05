Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 97,98 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 97,98 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 98,00 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44.274 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 123,60 EUR erreichte der Titel am 30.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,15 Prozent. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,26 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 113,80 EUR an.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 77,56 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 75,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2025 erfolgen. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

