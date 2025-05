Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 97,10 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 97,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 98,08 EUR. Mit einem Wert von 97,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 276.303 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 123,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 21,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 23,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,80 EUR an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,52 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 77,56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 75,46 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 25.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 20,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

