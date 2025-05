Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag im Minusbereich

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 95,74 EUR nach.

Um 15:52 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 95,74 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 95,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 479.594 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 123,60 EUR. 29,10 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2024 mit 6,36 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,26 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,80 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 EUR gegenüber 6,52 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 77,56 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 75,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 25.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

