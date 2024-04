Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 124,45 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 124,45 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 125,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 640.151 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,42 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 6,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,01 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,70 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 13.03.2024 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,62 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 87.182,00 EUR – ein Plus von 14,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 76.235,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 01.05.2025 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 31,06 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

