Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 109,25 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 109,25 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 108,35 EUR. Bei 110,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 518.487 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.06.2023 auf bis zu 133,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 22,12 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,18 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 145,56 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 6,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 76,20 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 29,91 EUR je Aktie.

