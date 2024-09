Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 90,44 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 90,44 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 90,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 200.857 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 87,72 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 3,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,53 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 129,20 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,48 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 83,34 Mrd. EUR gegenüber 80,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 28,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

