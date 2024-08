Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 92,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 92,84 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 92,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 167.970 Stück.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 38,52 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 92,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,48 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 134,70 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,48 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 80,06 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 83,34 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 28,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

XETRA-Handel DAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Grün

XETRA-Handel: DAX am Nachmittag im Aufwind