Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 90,84 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 90,84 EUR. Bei 90,90 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,34 EUR. Zuletzt wechselten 39.309 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,57 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 87,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 3,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,53 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 129,20 EUR.

Am 01.08.2024 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,48 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 83,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,10 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024 präsentieren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 28,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

