Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 88,48 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 88,48 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87,12 EUR nach. Mit einem Wert von 88,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 368.463 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 10,87 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,54 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 116,40 EUR.

Am 11.03.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 9,31 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent auf 87,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 21,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

