Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 92,42 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 11:48 Uhr 1,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 92,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,48 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 160.251 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 39,15 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 87,72 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,06 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,48 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 127,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,48 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 83,34 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 80,06 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 30.10.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,74 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert schlussendlich