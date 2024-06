Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Mittag zu

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 105,50 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 105,50 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 106,05 EUR. Bei 106,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 164.515 Stück.

Bei 129,22 EUR erreichte der Titel am 20.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 18,36 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,27 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,06 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 145,56 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,40 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

