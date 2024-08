Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 95,92 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 95,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 96,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 31.775 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 128,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 34,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (92,20 EUR). Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 4,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,55 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 134,70 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 28,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

