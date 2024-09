Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 94,22 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 94,22 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 95,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 609.133 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 128,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,49 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 87,72 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 7,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,48 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 127,60 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 83,34 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 80,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 30.10.2024 gerechnet. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 27,74 EUR fest.

