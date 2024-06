Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag mit Abschlägen

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 105,45 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 105,45 EUR abwärts. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 105,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,90 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.909 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 18,00 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,23 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,02 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 145,56 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 8,40 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,97 Prozent auf 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 76,20 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Freundlicher Handel: DAX letztendlich stärker

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsende