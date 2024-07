Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 106,80 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 106,80 EUR zu. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 107,10 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 105,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 192.106 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 8,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,72 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 139,80 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,20 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 29,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

