Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag auf grünem Terrain

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 106,45 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 106,45 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 107,25 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,20 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 299.776 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Gewinne von 20,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,09 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 6,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 75,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 30,64 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

XETRA-Handel DAX schließt in der Verlustzone

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone