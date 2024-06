Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Vormittag zu

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 106,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 09:06 Uhr 1,6 Prozent. Bei 106,75 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.581 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 20,86 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,05 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,09 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 145,56 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 30.04.2024 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 6,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 8,40 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 75,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,97 Prozent verringert.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

XETRA-Handel DAX schließt in der Verlustzone

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone