Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 105,15 EUR.

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 105,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 104,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 131.668 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 6,96 Prozent Luft nach unten.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,72 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 139,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,76 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

