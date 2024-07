Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 105,25 EUR nach.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 105,25 EUR abwärts. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 104,35 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 224.644 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 7,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,06 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,72 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 139,80 EUR.

Am 30.04.2024 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,52 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 29,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich fester

DAX aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im DAX

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone