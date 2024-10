Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag seitwärts

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Mit einem Kurs von 92,90 EUR zeigte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 92,90 EUR zeigte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,12 EUR an. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 91,66 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 465.823 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,43 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 87,72 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,58 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 115,00 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,48 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 80,06 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 83,34 Mrd. EUR ausgewiesen.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 23,45 EUR je Aktie aus.

