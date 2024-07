Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 105,20 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 105,20 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 105,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 202.294 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 128,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 18,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,01 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,72 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 139,80 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,52 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 8,40 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 75,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 76,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Am 29.10.2025 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 29,76 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

