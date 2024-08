Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Mittag Verluste

Notierung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 96,84 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 96,84 EUR abwärts. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 96,60 EUR. Bei 97,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 113.399 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,20 EUR am 05.08.2024. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 4,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,55 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 133,80 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent auf 83,34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 28,61 EUR je Aktie.

