Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag nordwärts

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 97,12 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 97,12 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 97,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 97,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 204.976 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 32,41 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 92,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,55 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 133,80 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,48 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 83,34 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 80,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 28,61 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus