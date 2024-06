Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz fällt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 104,60 EUR ab.

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 104,60 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 104,50 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 246.398 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 6,47 Prozent Luft nach unten.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,09 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 141,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024. Es stand ein EPS von 6,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 8,40 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 30,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

