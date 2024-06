Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 104,65 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 104,65 EUR abwärts. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 104,50 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 104,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 425.060 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 18,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,83 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,06 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,09 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 141,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,97 Prozent zurück. Hier wurden 75,46 Mrd. EUR gegenüber 76,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 30,59 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Rivian-Aktie +23 %: VW will Milliarden in Rivian investieren - VW-Aktie tiefer

Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsende

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab