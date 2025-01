Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Dienstagmittag ab

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 97,36 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 97,36 EUR. Bei 97,10 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 232.961 Stück.

Bei 128,60 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,09 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 23,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,39 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 112,56 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 30.10.2024 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 7,76 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 78,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,47 Prozent verringert.

Am 11.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 17.03.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 22,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Hot Stocks heute: DeepSeek lässt Börsen beben - Erholung: Volkswagen bald bei 100 EUR

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus