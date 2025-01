Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 97,52 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 97,52 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 97,44 EUR ab. Bei 98,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.725 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 19,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,39 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 112,56 EUR an.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,76 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,47 Prozent auf 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 17.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 22,16 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Quantencomputing-Boom: UBS sieht Marktpotenzial von bis zu 400 Milliarden US-Dollar bis 2030

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Nachmittag stärker