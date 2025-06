Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 29,94 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 29,94 EUR. Bei 29,97 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,97 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.884 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 11,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR. Abschläge von 19,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Vonovia SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,22 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.05.2025 vor. Vonovia SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,26 Mrd. EUR – ein Plus von 35,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

