Tesla-Chef will Bewerbungsgespräche für Fabrik in Grünheide führen

Am Donnerstag landete Musk am Hauptstadtflughafen, später wollte er nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf der Baustelle seiner geplanten Fabrik in Grünheide Arbeitsgespräche führen. Bei Twitter kündigte der Tesla -Chef an, er wolle mit Bewerbern am Freitag persönlich sprechen. Der US-Elektroautobauer will in Grünheide vom kommenden Sommer an Elektroautos herstellen. Im September hatte Musk erstmals den Standort für seine neue Fabrik besucht.

GRÜNHEIDE (dpa-AFX)

