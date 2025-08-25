Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 83,00 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 83,00 EUR. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 83,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.054 Vossloh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 12,72 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 40,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 105,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,00 EUR.

Vossloh veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 331,50 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,59 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

