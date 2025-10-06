Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Vossloh. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Vossloh-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 87,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Vossloh-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 87,20 EUR. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 87,20 EUR. Das Tagestief markierte die Vossloh-Aktie bei 86,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 793 Vossloh-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 9,06 Prozent wieder erreichen. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 53,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,53 Prozent auf 331,50 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2025 3,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

