Vossloh Aktie News: Vossloh verliert am Mittag

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Vossloh befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 88,20 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 88,20 EUR. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 89,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.369 Vossloh-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 7,82 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Abschläge von 54,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 EUR.

Vossloh veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 EUR, nach 1,57 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 331,50 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

