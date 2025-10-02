Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt
Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 89,20 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:04 Uhr sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 89,20 EUR zu. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 89,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 89,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 675 Vossloh-Aktien.
Bei 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,76 Prozent.
Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.
Vossloh gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 331,50 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 292,00 Mio. EUR eingefahren.
Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,63 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie
Vossloh: Unveränderte EBIT-Marge 2025 erwartet
Vossloh-Aktie im Minus: Ausblick an abgeschlossene Sateba-Übernahme angepasst
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vossloh
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vossloh
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft
Nachrichten zu Vossloh AG
Analysen zu Vossloh AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|26.05.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|25.04.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|01.04.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|25.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|06.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|03.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|02.08.2018
|Vossloh Sell
|S&P Capital IQ
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vossloh AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen