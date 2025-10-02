DAX24.331 +0,9%Est505.643 +1,1%MSCI World4.329 +0,2%Top 10 Crypto16,37 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.891 ±-0,0%Euro1,1754 +0,2%Öl65,52 +0,2%Gold3.869 +0,1%
Blick auf Aktienkurs

Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

02.10.25 09:29 Uhr
Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 89,20 EUR zu.

Um 09:04 Uhr sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 89,20 EUR zu. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 89,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 89,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 675 Vossloh-Aktien.

Bei 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,76 Prozent.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Vossloh gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 331,50 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 292,00 Mio. EUR eingefahren.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Unveränderte EBIT-Marge 2025 erwartet

Vossloh-Aktie im Minus: Ausblick an abgeschlossene Sateba-Übernahme angepasst

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
26.05.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

