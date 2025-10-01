Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Vossloh befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,9 Prozent auf 87,00 EUR ab.

Die Vossloh-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 87,00 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Vossloh-Aktie bis auf 86,90 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.446 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 9,31 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 EUR aus.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 331,50 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umsetzen können.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,59 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten

Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro