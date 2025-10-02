Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Donnerstagmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 88,60 EUR nach oben.
Die Vossloh-Aktie konnte um 11:43 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 88,60 EUR. In der Spitze legte die Vossloh-Aktie bis auf 89,70 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.313 Vossloh-Aktien.
Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 6,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 54,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 24.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 EUR, nach 1,57 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 331,50 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umgesetzt.
Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Vossloh: Unveränderte EBIT-Marge 2025 erwartet
Vossloh-Aktie im Minus: Ausblick an abgeschlossene Sateba-Übernahme angepasst
