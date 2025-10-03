Vossloh Aktie News: Vossloh fällt am Freitagnachmittag

Kurs der Vossloh

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 86,90 EUR abwärts.

Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 2,5 Prozent auf 86,90 EUR nach. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 86,80 EUR nach. Mit einem Wert von 89,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 9.591 Vossloh-Aktien gehandelt.

Bei 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 53,57 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,10 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 331,50 Mio. EUR gegenüber 292,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

