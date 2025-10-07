Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 87,80 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 87,80 EUR zu. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 87,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 87,50 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.826 Stück gehandelt.

Bei 95,10 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 7,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 54,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 85,00 EUR.

Vossloh gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 331,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 292,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

