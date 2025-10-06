Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Mittag gestärkt

Kurs der Vossloh

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 87,60 EUR zu.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 87,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vossloh-Aktie bei 88,10 EUR. Bei 87,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.812 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 95,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,56 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Vossloh-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 EUR.

Vossloh gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,25 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 331,50 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 292,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.net

