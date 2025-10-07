DAX24.404 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.349 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.569 ±0,0%Euro1,1670 -0,4%Öl65,30 -0,3%Gold3.957 -0,1%
Vossloh im Fokus

Vossloh Aktie News: Vossloh zieht am Dienstagmittag an

07.10.25 12:06 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh zieht am Dienstagmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 87,90 EUR.

Vossloh AG
88,20 EUR 1,30 EUR 1,50%
Die Aktie notierte um 11:41 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 87,90 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Vossloh-Aktie bis auf 88,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.863 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,19 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 331,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,57 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
