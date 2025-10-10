Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit Abschlägen

Vossloh im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 87,70 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:39 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 87,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 87,60 EUR. Mit einem Wert von 89,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.986 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 8,44 Prozent Luft nach oben. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 331,50 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 292,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,55 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

