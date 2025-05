Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagnachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 70,00 EUR.

Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 70,00 EUR. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,10 EUR. Bei 69,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.900 Stück gehandelt.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von 2,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,35 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 64,00 EUR.

Am 24.04.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 251,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

SDAX-Titel Vossloh-Aktie: Über diese Dividende können sich Vossloh-Aktionäre freuen

Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten

Vossloh-Aktie knickt ein: Schwacher Jahresstart