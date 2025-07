Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 88,90 EUR.

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 88,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vossloh-Aktie sogar auf 89,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.021 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 89,90 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 1,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,25 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,75 EUR an.

Am 24.04.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 251,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Vossloh.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,85 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

