Vossloh Aktie News: Vossloh büßt am Vormittag ein

16.10.25 09:22 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh büßt am Vormittag ein

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 78,00 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,3 Prozent auf 78,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 77,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 77,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.980 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Bei 95,10 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 48,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh-Aktie wird bei 85,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 331,50 Mio. EUR im Vergleich zu 292,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 3,54 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Wer­bung

