Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 79,50 EUR ab.

Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 79,50 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,30 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.613 Vossloh-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 16,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,35 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 49,25 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 331,50 Mio. EUR gegenüber 292,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 3,54 EUR im Jahr 2025 aus.

