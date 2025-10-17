Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 80,50 EUR.

Die Vossloh-Aktie musste um 15:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 80,50 EUR abwärts. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,20 EUR nach. Bei 80,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 16.545 Vossloh-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 18,14 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 49,88 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 331,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

