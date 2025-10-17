DAX23.762 -2,1%Est505.567 -1,5%MSCI World4.278 -0,3%Top 10 Crypto14,12 -5,4%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.092 -2,5%Euro1,1707 +0,1%Öl60,73 -0,5%Gold4.348 +0,5%
Vossloh im Blick

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag verlustreich

17.10.25 09:22 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 79,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
80,70 EUR -0,30 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 79,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 79,30 EUR aus. Bei 80,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 3.431 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 95,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 19,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 331,50 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

