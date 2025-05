Vossloh Aktie News: Anleger greifen bei Vossloh am Vormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Zuletzt sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 76,90 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 76,90 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 77,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,90 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 199 Aktien.

Am 26.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,70 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 2,34 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 47,53 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,50 EUR je Vossloh-Aktie aus.

Am 24.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,24 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 251,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Vossloh die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,86 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh-Aktie: Gewinnmitnahmen drücken Kurs ins Minus

SDAX-Titel Vossloh-Aktie: Über diese Dividende können sich Vossloh-Aktionäre freuen

Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten