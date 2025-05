Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Vossloh

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 76,20 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:37 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 76,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 76,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 10.084 Stück.

Am 26.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 47,05 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,32 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 24.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 251,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh-Aktie: Gewinnmitnahmen drücken Kurs ins Minus

SDAX-Titel Vossloh-Aktie: Über diese Dividende können sich Vossloh-Aktionäre freuen

Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten